Протестующие в Сиэтле требуют автономии и отставки мэра

Шесть кварталов в центре США в Сиэтле были объявлены "свободной зоной Капитолийского холма". Митингующие ворвались в здание мэрии с требованием об отставке градоначальников.

Местные радикалы "Антифа" установили контроль над Восточным участком полиции города Сиэтла, штат Вашингтон, который был оставлен силовиками. Митингующие построили там баррикады и привели на место вооруженных сторонников из числа местных групп ополченцев.

Все это совершено для того, чтобы показать возможность обеспечить в городе порядок без помощи местной полиции. Сейчас власти города ведут переговоры с "революционерами".

Активисты оккупировали здание местной администрации и потребовали, чтобы Дженни Дюркан покинула свой пост, — если она не откажется от бюджетного финансирования полиции, передает телеканал RT.

Журналисты местного издания Breitbart сообщают, что группу "оккупантов" возглавляла Кшама Савант — действующий член городского совета Сиэтла.

Аналогичные сообщения появились в Twitter и блогах местных жителей. Активисты из числа "левых" призвали к отставке Дюркан на прошлой неделе. Они считают, что мэр города позволяет полицейским применять агрессию в отношении демонстрантов. В частности, стражи правопорядка продолжают использовать слезоточивый газ для подавления протестов.

