Участники эфира Медиагруппы "Патриот" и ФАН обсудят меры борьбы с пьянством за рулем

Медиагруппа "Патриот" совместно с ФАН в ходе онлайн-эфира поднимут тему нетрезвого вождения. Конференция получила название "Как избавить дороги от водителей-алкоголиков? Какое наказание должен понести актер-убийца Михаил Ефремов?".

Российский актер Михаил Ефремов, который известен пагубным пристрастием к алкоголю, позволил себе управлять машиной в неадекватном состоянии. В результате случилась авария, унесшая жизнь человека. Этот трагический случай вновь обнажил острую проблему пьянства за рулем.

Только за прошлый год, по данным ГИБДД, по вине нетрезвых водителей произошло 19 тыс. ДТП. Погибли 4,7 тыс. человек, еще 27,6 тыс. получили травмы. Страшную статистику просто необходимо менять. В ходе эфира разберут вопросы о наказаниях для пьяных водителей, о рациональности выдачи прав алкоголикам, ответственности пассажиров и о многом другом.

В мероприятии примут участие юристы, социологи, политические деятели, правоохранители и чиновники. Зрители смогут написать волнующие их вопросы в комментариях под трансляцией или на сайте Федерального агентства новостей.