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12:44   10 Июня 2020
Общество

Песков: Путин лично примет участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

Песков: Путин лично примет участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

Президент России Владимир Путин лично будет участвовать во всенародном голосовании по поправкам к Конституции. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие во всенародном голосовании по поправкам к Конституции, лично придя на участок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, каким способом планирует голосовать Путин.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова позже заявила, что голосование будет даже безопаснее, чем поход в магазин. Поправки в Конституцию РФ были проработаны с целью улучшить качество жизни россиян. В числе важных поправок: обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны, а также гарантированная адресная социальная поддержка.

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Автор: Яна Либерман
#путин #голосование #конституция

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