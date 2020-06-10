ГИБДД намерена внедрить новый способ тестирования водителей на трезвость. Этот метод позволит оперативно проверять сразу нескольких автомобилистов.

Новое устройство не будет похоже на алкотестер. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, генерал-майор полиции Александр Быков раскрыл небольшие особенности этого метода.

"В течение нескольких секунд мы поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет", — сказал Быков.

В случае, если у полицейских по результатам теста будут основания полгать, что водитель не трезв, его отправят на полное медосвидетельствование. Если аппарат покажет, что шофер "чист", то ему позволят продолжить движение. Сейчас, как пишет телеканал "360" ГИБДД тестирует этот метод.

Поправки в Конституцию РФ, голосование по которым пройдет в период с 25 июня по 1 июля предполагают ряд важных дополнений в Основной закон страны. Среди них: обеспечение государством доступности качественного медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий и адресная поддержка граждан.