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12:42   10 Июня 2020
Общество

Представитель "Современника" назвал "горем" ДТП с участием актера Ефремова

Представитель "Современника" назвал "горем" ДТП с участием актера Ефремова

Открытие сезона в московском театре "Современник" запланировано только на 1 сентября, поэтому говорить об участии актера Михаила Ефремова в спектаклях пока рано, сообщили в пресс-службе театра.

Актеры и другие сотрудники "Современника" находятся в отпуске до 1 августа, рассказала пресс-секретарь театра Елена Волкова в беседе с корреспондентом Pravda.ru. Представитель театра призвала журналистов не торопиться с выводами о дальнейшей работе актера в "Современнике".

"Давайте сначала доживем до начала сезона", — сказал Волкова.

Ефремов попал в ДПТ на Садовом кольце с участием нескольких автомобилей 8 июня. Днем позже один из участников происшествия скончался от полученных травм. Актер находился за рулем в момент аварии, других пассажиров в его автомобиле не было.

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Автор: Яна Либерман
#дтп #театр #ефремов

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