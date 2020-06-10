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12:41   10 Июня 2020
Происшествия

В Норильске по делу о разливе топлива задержали трех руководителей ТЭЦ

В Норильске по делу о разливе топлива задержали трех руководителей ТЭЦ

Трагедия произошла на территории ТЭЦ-3 в Норильске. СКР сообщил о задержании подозреваемых по делу о разливе нефтепродукта.

Пресс-служба СК сообщила на своем официальном сайте о ходе расследования уголовного дела по фактам нарушения правил охраны окружающей среды. Органы правопорядка установили данные об эксплуатации промышленного объекта.

Свыше 20 тысяч тонн дизельного нефтепродукта разлились после пожара на территории предприятия в Норильске. По данным следствия, топливо протекло из-за ненадлежащего качества эксплуатации объекта.

Правоохранители начали проверку случившейся трагедии. СК РФ сообщил о задержании директора предприятия, главного инженера и его заместителя.

Специалисты установили, что протекшая цистерна требовала капитального ремонта. Следователи продолжают изучать материалы дела.

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Автор: Ирина Большунова
#топливо #скр #задержания #норильск

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