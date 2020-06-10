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 Участники эфира Медиагруппы "Патриот" и ФАН обсудят меры борьбы с пьянством за рулем

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12:41   10 Июня 2020
Общество

Собянин: выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев

Собянин: выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев

Москва будет около двух месяцев выходить из ограничительных мер, установленных в связи с пандемией коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Региональное правительство уже определило плановый переход к обычной жизни в городе, он будет длиться почти 2,5 месяца, уточнил Собянин. Жители Москвы с 1 июня могут прогуливаться и заниматься спортом на улице — власти столицы ослабили ряд ограничительных мер, которые были приняты в связи с пандемией. Также москвичам разрешается свободно посещать парки и зеленые территории.

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Автор: Руслан Неглинный
#собянин #меры

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