Мишустин: меры безопасности нужно соблюдать, несмотря на уменьшение случаев COVID-19

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости неукоснительного соблюдения мер безопасности, предписанных властями в борьбе с коронавирусом. Это нужно делать, несмотря на снижение общего числа случаев заражения, подчеркнул он.

Рекомендованные медиками и властями меры безопасности при распространении коронавируса необходимо обязательно исполнять. Носить маски и перчатки в людных местах, соблюдать социальную дистанцию нужно, несмотря на тот факт, что новых случаев COVID-19 в стране стало меньше. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил о том, что жители России и, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга, должны помнить, что вирус никуда не ушел. Его опасность все еще сохраняется.