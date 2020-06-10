Памфилова: для голосования по Конституции РФ будут задействованы 96,5 тыс. участков

Более 96,5 тыс. участков будут задействованы во время голосования по поправкам к Конституции России, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Перед голосованием в срок до 20 июня будет напечатано 108,5 млн бюллетеней, уточнила Памфилова. Это сделают до 20 июня. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Одна из важнейших инициатив предлагает законодательно закрепить обеспечение государством доступности и качества отечественной медицины.