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 Участники эфира Медиагруппы "Патриот" и ФАН обсудят меры борьбы с пьянством за рулем

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 Джабаров спрогнозировал провокации "оппозиции" перед голосованием по поправкам

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12:12   10 Июня 2020
Общество

Памфилова: для голосования по Конституции РФ будут задействованы 96,5 тыс. участков

Памфилова: для голосования по Конституции РФ будут задействованы 96,5 тыс. участков

Более 96,5 тыс. участков будут задействованы во время голосования по поправкам к Конституции России, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Перед голосованием в срок до 20 июня будет напечатано 108,5 млн бюллетеней, уточнила Памфилова. Это сделают до 20 июня. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Одна из важнейших инициатив предлагает законодательно закрепить обеспечение государством доступности и качества отечественной медицины.

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Автор: Юлия Яковлева
#памфилова #конституция #участки

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