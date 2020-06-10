Порошенко стал подозреваемым по делу о "предоставлении незаконного приказа" главе СВР

Экс-президент Украины Петр Порошенко официально является подозреваемым по делу о "предоставлении незаконного приказа" главе службы внешней разведки (СВР), заявили в Госбюро расследований.

Ведомство готовит ходатайство о применении меры пресечения к бывшему украинскому лидеру. Как сообщалось, ранее группа поддержки Порошенко устроила выставку "картин" у здания Госбюро — среди "произведений искусства" были замечены карикатуры на президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Ирину Венедиктову.