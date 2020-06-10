Экономист Дудчак: ради денег МВФ Украина готова "плясать под любую мелодию"

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал о кампании Запада против РФ перед голосованием по поправкам к Конституции

Песков рассказал о кампании Запада против РФ перед голосованием по поправкам к Конституции

 Участники эфира Медиагруппы "Патриот" и ФАН обсудят меры борьбы с пьянством за рулем

Участники эфира Медиагруппы "Патриот" и ФАН обсудят меры борьбы с пьянством за рулем
Forbes составил рейтинг премий высшего руководства российских компаний

Forbes составил рейтинг премий высшего руководства российских компаний

 Джабаров спрогнозировал провокации "оппозиции" перед голосованием по поправкам

Джабаров спрогнозировал провокации "оппозиции" перед голосованием по поправкам
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
Песков рассказал о кампании Запада против РФ перед голосованием по поправкам к Конституции

Песков рассказал о кампании Запада против РФ перед голосованием по поправкам к Конституции

 Участники эфира Медиагруппы "Патриот" и ФАН обсудят меры борьбы с пьянством за рулем

Участники эфира Медиагруппы "Патриот" и ФАН обсудят меры борьбы с пьянством за рулем
Forbes составил рейтинг премий высшего руководства российских компаний

Forbes составил рейтинг премий высшего руководства российских компаний

 Джабаров спрогнозировал провокации "оппозиции" перед голосованием по поправкам

Джабаров спрогнозировал провокации "оппозиции" перед голосованием по поправкам
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
12:00   10 Июня 2020
Экономика

Экономист Дудчак: ради денег МВФ Украина готова "плясать под любую мелодию"

Экономист Дудчак: ради денег МВФ Украина готова "плясать под любую мелодию"

Украинским властям в нынешних экономических условиях "некуда деваться". И ради многомиллиардной подачки они готовы "плясать под любую мелодию", заявил экономист и политолог Александр Дудчак.

Киев ожидает первый транш от Мирового валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов уже в этом месяце. Деньги направят в государственный бюджет на поддержку экономики и помощь населению, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Дудчак, в свою очередь, сравнил МВФ с соковыжималкой, которая выдавливает из Украины последние соки, передает его слова радио Sputnik. Те требования, которые выдвигает фонд, по его мнению, лишают страну суверенитета и ресурсов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#украина #мвф #реформы #суверенитет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...