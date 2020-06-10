Экономист Дудчак: ради денег МВФ Украина готова "плясать под любую мелодию"

Украинским властям в нынешних экономических условиях "некуда деваться". И ради многомиллиардной подачки они готовы "плясать под любую мелодию", заявил экономист и политолог Александр Дудчак.

Киев ожидает первый транш от Мирового валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов уже в этом месяце. Деньги направят в государственный бюджет на поддержку экономики и помощь населению, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Дудчак, в свою очередь, сравнил МВФ с соковыжималкой, которая выдавливает из Украины последние соки, передает его слова радио Sputnik. Те требования, которые выдвигает фонд, по его мнению, лишают страну суверенитета и ресурсов.