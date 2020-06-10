Китайский посол сомневается в первоначальном источнике COVID-19 в КНР

Китайское руководство не может утверждать, что первоначальный источник коронавирусной инфекции находился в КНР. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный представитель Китая в РФ Чжан Ханьхуэя в ходе онлайн-конференции.

По словам китайского дипломата, нельзя быть уверенными в происхождении коронавируса из КНР, поскольку власти Китая просто первыми обнаружили болезнь.

Представитель Китайской Народной Республики также назвал политизированными выпады Вашингтона в адрес Пекина, пишет РИА Новости.

Телеканал "360" сообщал, что китайская сторона не собирается идти на поводу у Белого дома и не будет подключаться к двусторонним переговорам России и США по ядерному оружию.