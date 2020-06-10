Российские специалисты создадут масштабную сеть подводных, морских и воздушных БПА

Российские специалисты создадут масштабную сеть из различных беспилотников для проведения научных исследований, заявил гендиректор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит.

Сеть будет состоять из подводных, надводных и воздушных беспилотных аппаратов, связанных между собой, передает ТАСС слова Вильнита. Также система будет включать и средства связи. Уточняется, что развернутая сеть беспилотников будет применяться при осуществлении различных исследовательских работ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля на территории всего государства. Нововведения обеспечат повышение уровня жизни россиян. В частности, процесс индексации пенсионных выплат будет осуществляться ежегодно. Также государство гарантирует соблюдение прав трудящихся.