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11:55   10 Июня 2020
Общество

Вирусолог Альтштейн призвал петербуржцев серьезно относиться к мерам борьбы с COVID-19

Вирусолог Альтштейн призвал петербуржцев серьезно относиться к мерам борьбы с COVID-19

Коронавирусная инфекция никуда не делась, поэтому необходимо соблюдать противоэпидемические правила, считает российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

В первую очередь об этом должны помнить жители Москвы и Санкт-Петербурга, где, по статистике, наблюдается больше инфицированных COVID-19, чем в других регионах страны. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей Альтштейн сообщил, что за последние три недели картина кардинально не изменилась, COVID-19 еще очень опасен.

Власти страны обсуждают не полную отмену ограничительных мер, а лишь их ослабление. Поэтому горожане должны продолжать соблюдать социальную дистанцию, а также использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки. В первую очередь нужно быть осторожными пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, уверен Альтштейн.

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Автор: Яна Либерман
#коронавирус #COVID-19

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