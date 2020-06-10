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11:45   10 Июня 2020
Политика

Опрос: более 40% сторонников КПРФ проголосуют за внесение поправок к Конституции

Опрос: более 40% сторонников КПРФ проголосуют за внесение поправок к Конституции

Большая часть последователей КПРФ собирается голосовать за внесение поправок к Конституции. Об этом свидетельствуют данные опроса сторонников основных партий.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса сторонников основных партий по поправкам к Конституции. Согласно данным ВЦИОМ, в общероссийском голосовании планируют принять участие 78% последователей "Единой России". Следующий показатель у "Справедливой России" — 74%. Третье место занимает партия КПРФ с показателем 71%.

Центральный комитет КПРФ ранее призвал голосовать против внесения изменений в Основной закон страны. Однако большая часть последователей Компартии готовится поддержать поправки. Показатель сторонников КПРФ, одобряющих изменения, составляет 43%. Против собираются голосовать 39% избирателей-коммунистов, остальные воздержались.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Среди изменений, в частности, значатся обязательная ежегодная индексация пенсий, обеспечение государством доступности медобслуживания, гарантированная адресная социальная поддержка.

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Автор: Кристина Мокроусова
#опрос #вциом #конституция рф

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