Вирусологи призвали россиян не расслабляться после отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Анна Попова напомнила россиянам о необходимости соблюдать меры предосторожности даже после отмены режима самоизоляции. Коронавирус пока не побежден, поэтому важно продолжать носить защитные маски в транспорте, общественных местах и магазинах, а также мыть руки.

«Надо также держать чистыми все предметы вокруг себя. Нужно не лениться, их постоянно протирать, особенно — если к ним прикасаетесь не только вы, но и кто-то еще. Это стол, мобильный телефон, дверные ручки, это поручни, что-то на улице и так далее», — объяснила главный государственный санитарный врач РФ.

С мнением главы Роспотребнадзора согласился вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов, который посоветовал россиянам не забывать и про социальную дистанцию.

Москва поэтапно возвращается к нормальной жизни после режима самоизоляции. Уже работают салоны красоты, готовятся к открытию летние веранды кафе и стоматологии, а к концу месяца в столице заработают рестораны, фитнес-клубы и бассейны.

«Естественно надо соблюдать меры профилактики. Хотя в бассейне очень сложно в медицинской маске быть, конечно», — согласился вирусолог Виктор Зуев в комментарии «Политике сегодня».

Сроки снятия ограничений в Москве могут измениться, ведь все зависит от эпидемиологической ситуации. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн подчеркнул важность соблюдения мер профилактики даже после снятия ограничений, поскольку эпидемия в российских регионах идет по-разному.

«Противоэпидемические мероприятия никто не отменяет, просто контроль за ними ослабляется. Ответственность переносится на плечи людей», — подчеркнул профессор.

За последние сутки выявили 8 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Скончались 216 человек, вылечились — 10 386. Общее число зараженных в РФ приближается к 500 тысячам.

Инфицированные наиболее активно распространяют COVID-19 в первые дни заболевания, заявила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по борьбе с коронавирусом Мария Ван Керкхове.