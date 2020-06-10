Нормальное общение будущих поколений Киева и Москвы невозможно без возвращения Крымского полуострова в состав Украины. Такую точку зрения выразил гарант украинского государства Владимир Зеленский.

В попытках найти причину для возвращения полуострова президент Незалежной сделал предположение, что российский Крым станет "камнем преткновения" между будущими поколениями Украины и России. Зеленский подчеркнул, что народы не смогут нормально общаться, пишет РИА ФАН.

Телеканал "360" сообщал, что Россия должна подсчитать сумму ущерба, которую нанесла украинская сторона Крыму водной блокадой. Об этом заявила член Совфеда РФ Ольга Ковитиди.