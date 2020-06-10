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11:40   10 Июня 2020
Общество

Памфилова: ограничений для СМИ на голосовании по поправкам к Конституции РФ не будет

Памфилова: ограничений для СМИ на голосовании по поправкам к Конституции РФ не будет

Ограничений для средств массовой информации на предстоящем всероссийском голосовании по поправкам к Конституции не будет. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Для работы СМИ будут созданы такие условия, как это было раньше, отметила Памфилова. Наблюдатели будут следить за процессом, а СМИ — освещать, пояснила глава Центризбиркома РФ. Журналисты смогут присутствовать и при подсчете голосов, добавила Элла Памфилова.

С 25 июня по 1 июля в РФ пройдет голосование по поправкам к Конституции. Даты утвердил глава Российской Федерации Владимир Путин. Среди поправок фигурирует ежегодная индексация пенсий и многое другое.

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Автор: Василий Пименов
#голосование #памфилова #конституция рф

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