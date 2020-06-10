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11:38   10 Июня 2020
Общество

Памфилова: ЦИК максимально информирует о сути поправок к Конституции РФ

Памфилова: ЦИК максимально информирует о сути поправок к Конституции РФ

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что на днях будут опубликованы рекомендации ведомства и Роспотребнадзора относительно информирования населения о поправках к Конституции РФ.

Основная функция Центризбиркома — максимальное информирование граждан о поправках к Конституции РФ и разъяснение того, что они, собственно, собой представляют. Об этом заявила сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она также добавила, что буквально на днях будут распространены совместные с Роспотребнадзором рекомендации по информированию населения по поправкам в Основной закон.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин. Поправки к Конституции РФ были проработаны с целью улучшить качество жизни россиян. В числе важных поправок: обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны, а также гарантированная адресная социальная поддержка.

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Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #цик #памфилова #конституция

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