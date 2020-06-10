СМИ: писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер на 79-м году жизни

Известный автор сатирических материалов Анатолий Трушкин скончался в Москве в возрасте 78 лет. Причиной смерти стала пневмония. Ранее у писателя диагностировали COVID-19.

Юморист, редактор и телеведущий Анатолий Трушкин умер в Москве, ему было 78 лет. О смерти сообщил Telegram-канал Mash. Официального подтверждения пока нет. Отмечается, что причиной смерти писателя-сатирика стала пневмония на фоне коронавируса. Трушкина госпитализировали еще в начале мая. Состояние его постепенно ухудшалось.

Анатолий Трушкин известен прежде всего как автор материалов для выступлений целого ряда российских эстрадных артистов, таких как Владимир Винокур, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин и прочих.