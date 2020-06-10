Мураховский сомневается в компетентности голландских следователей по MH17

Заявление голландского прокурора Тейса Бергера по поводу причин катастрофы рейса MH17 показало некомпетентность специалистов, расследующих это дело. Об этом заявил военный эксперт, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

По словам Бергера, результаты проведенного исследования тел жертв катастрофы указывают на использование ракеты 9М38М1, которая применяется в ЗРК "Бук", пишет "ПолитПазл".

Мураховский заявил, что указанная голландцами ракета практически не отличается от ракеты 9М38, но Россия давно сняла с вооружения этот вид боеприпасов. Нидерланды пытаются обманным путем указать на причастность России к этому инциденту, но подобные заявления говорят о некомпетентности голландских экспертов.

Россия оказывает необходимую поддержку следствию по катастрофе MH17 на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Москва отвечает на все запросы голландской прокуратуры для предоставления помощи в расследовании, отметил министр.