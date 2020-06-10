Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Памфилова: ЦИК максимально информирует о сути поправок в Конституцию РФ

Памфилова: ЦИК максимально информирует о сути поправок в Конституцию РФ

 Психолог рассказала о давлении на детей в ЛГБТ-семьях

Психолог рассказала о давлении на детей в ЛГБТ-семьях
Мураховский сомневается в компетентности голландских следователей по MH17

Мураховский сомневается в компетентности голландских следователей по MH17

 Forbes составил рейтинг банков России по удобству для клиентов

Forbes составил рейтинг банков России по удобству для клиентов
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
Памфилова: ЦИК максимально информирует о сути поправок в Конституцию РФ

Памфилова: ЦИК максимально информирует о сути поправок в Конституцию РФ

 Психолог рассказала о давлении на детей в ЛГБТ-семьях

Психолог рассказала о давлении на детей в ЛГБТ-семьях
Мураховский сомневается в компетентности голландских следователей по MH17

Мураховский сомневается в компетентности голландских следователей по MH17

 Forbes составил рейтинг банков России по удобству для клиентов

Forbes составил рейтинг банков России по удобству для клиентов
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
11:12   10 Июня 2020
Политика

Мураховский сомневается в компетентности голландских следователей по MH17

Мураховский сомневается в компетентности голландских следователей по MH17

Заявление голландского прокурора Тейса Бергера по поводу причин катастрофы рейса MH17 показало некомпетентность специалистов, расследующих это дело. Об этом заявил военный эксперт, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

По словам Бергера, результаты проведенного исследования тел жертв катастрофы указывают на использование ракеты 9М38М1, которая применяется в ЗРК "Бук", пишет "ПолитПазл".

Мураховский заявил, что указанная голландцами ракета практически не отличается от ракеты 9М38, но Россия давно сняла с вооружения этот вид боеприпасов. Нидерланды пытаются обманным путем указать на причастность России к этому инциденту, но подобные заявления говорят о некомпетентности голландских экспертов.

Россия оказывает необходимую поддержку следствию по катастрофе MH17 на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Москва отвечает на все запросы голландской прокуратуры для предоставления помощи в расследовании, отметил министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#расследование #mh17 #катастрофа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...