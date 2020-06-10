Forbes составил рейтинг банков России по удобству для клиентов

Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и Альфа-банк возглавили рейтинг самых удобных финансово-кредитных учреждений по версии американского журнала Forbes.

При составлении рейтинга учитывались пять показателей: доверие, условие работы, уровень обслуживания, цифровые услуги и финансовые консультации. Также учитывался уровень общей удовлетворенности клиентов. Аналитики Forbes составляли список при сотрудничестве с компанией Statista. В опросе приняли участие более 40 тысяч клиентов кредитных организаций.

Помимо вышеперечисленных банков, в рейтинг вошли "Тинькофф Банк", "Ак Барс", "Авангард", "Почта банк", "Открытие", Ситибанк, "Кредит Европа банк", "Хоум Кредит", "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, Росбанк и "Уралсиб".

В прошлом году в аналогичный список были включены 20 российских банков. Однако в этот раз список Forbes претерпел изменения. Из него вышли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.