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11:12   10 Июня 2020
Экономика

Forbes составил рейтинг банков России по удобству для клиентов

Forbes составил рейтинг банков России по удобству для клиентов

Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и Альфа-банк возглавили рейтинг самых удобных финансово-кредитных учреждений по версии американского журнала Forbes.

При составлении рейтинга учитывались пять показателей: доверие, условие работы, уровень обслуживания, цифровые услуги и финансовые консультации. Также учитывался уровень общей удовлетворенности клиентов. Аналитики Forbes составляли список при сотрудничестве с компанией Statista. В опросе приняли участие более 40 тысяч клиентов кредитных организаций.

Помимо вышеперечисленных банков, в рейтинг вошли "Тинькофф Банк", "Ак Барс", "Авангард", "Почта банк", "Открытие", Ситибанк, "Кредит Европа банк", "Хоум Кредит", "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, Росбанк и "Уралсиб".

В прошлом году в аналогичный список были включены 20 российских банков. Однако в этот раз список Forbes претерпел изменения. Из него вышли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

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Автор: Илья Романович
#рейтинг #банки #forbes

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