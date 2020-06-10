Психолог рассказала о давлении на детей в ЛГБТ-семьях

Воспитание в традиционной семье влияет на формирование личности ребенка. Об этом рассказала детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Детям из ЛГБТ-семей сложно сформироваться полноценными личностями из-за давления со стороны "родителей". Слова собеседницы Nation News подтверждает история подростка, изнасилованного бойфрендом его отца в Германии. Вернувшись в Россию, молодой человек по имени Олег рассказал, что изначально он воспитывался в традиционной семье. Однако позже его родители развелись. Олег остался жить с отцом, у которого появился бойфренд.

Подросток подвергся насилию со стороны этого мужчины. После чего его записали на сеансы психотерапии. Молодому человеку пытались внушить, что он должен относиться к "папам" толерантнее. Однако сам подросток признал, что жизнь в ЛГБТ-семье оказался для него сложной. Ведь после ситуации с изнасилованием он пытался покончить с собой.

Вопрос воспитания детей однополыми семьями подняло Федеральное агентство новостей, опубликовав соответствующий ролик. Исследования показывают, что случаи насилия для ЛГБТ-семей — это не редкость. Например, на Западе в 40,4% случаях женщины подвергались насилию со стороны партнерши. Поправки к Конституции РФ позволят оградить детей от насилия. Всероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.