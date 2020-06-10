ФЗНЦ просит от ПНС Ливии подтверждений данных о перемещении Шугалея и Суэйфана

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал публикацию ТАСС, где сказано, что похищенные в Ливии российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэфан больше не сидят в тюрьме.

Ранее агентство со ссылкой на неизвестный источник написало, что россиян якобы пересилили на виллу в Триполи. Как пишет СМИ, Шугалея и Суэйфана держат в хороших условиях, их "кормят и охраняют". Ни одного доказательства словам источника не предъявлено.

По мнению Малькевича, сообщения о том, что российских социологов куда-то переместили, могут идти либо от главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, либо от кого-то в его ближайшем окружении, передает ФАН.

"Тогда мы вправе задать вопрос – кто этот информатор?", — написал Малькевич в статье.

Он подчеркнул, что в России хорошо осведомлены о ситуации в Ливии. Поэтому когда речь идет о том, что Шугалей и Суэйфан якобы находятся на вилле, необходимо подтверждать эти слова. Малькевич призвал журналистов показать иллюстрации "райской жизни" наших ребят.