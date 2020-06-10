Банк России поддержал принятие закона о цифровых активах

Банк России выступает за скорейшее принятие нового законопроекта о финансовых активах. Об этом сообщает глава отечественного регулятора Эльвира Набиуллина.

Новая инициатива призвана разрешить неопределенности в секторе цифровых финансовых активов. В случае принятия проекта эта отрасль экономики будет регулироваться правилами по аналогии с физическими ценными бумагами. Банк России будет обязан создать реестр производителей подобных цифровых продуктов, обеспечивая стабильность сектора. Глава регулятора подтвердила, что ЦБ РФ также поддерживает нововведения.

Законопроект уже был направлен в Правительство РФ для рассмотрения. Аналитики считают, что цифровые активы имеют важное значение для стабилизации экономики, так как они способны быстрее перемещаться в финансовой сфере. Кроме того, цифровизация является одним из мировых трендов, так как позволяет эффективнее диверсифицировать активы.