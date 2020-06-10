Число пациентов с COVID-19 в РФ увеличилось на 8 404 за сутки

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 8 404 за минувшие сутки в 83 регионах. Почти 35% из них протекают без проявления клинических симптомов. За это же время 216 человек с выявленной инфекцией скончались.

За прошедшие сутки выздоровели 10 386 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 493 657 случаев заболевания вирусов в 85 регионах. За весь период пандемии произошло 6 358 летальных исходов и 252 783 выздоровления. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.