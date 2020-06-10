Ведущий «Эха Москвы» попытался переложить ответственность за ДТП с Ефремовым на его семью

Российский актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Смоленской площади в Москве, которое повлекло за собой смерть человека. Артист признал свою вину, однако позже эта информация была опровергнута его адвокатом. В последствии некоторые СМИ попытались оправдать виновника смертельной аварии.

Авария произошла 8 июня в 21:44 на Садовом кольце. Находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Lada, повредив несколько других машин. Удар оказался настолько сильным, что водитель, управлявший отечественным автомобилем, скончался от полученных травм.

Изначально по этому случаю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ, однако позже его переквалифицировали на п. «а», ч. 4 указанной статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру оформили подписку о невыезде, после чего он отправился к себе домой. Интересным в этой истории является то, что когда к Ефремову прибыли полицейские, он отказался выходить из квартиры, пожаловавшись на плохое самочувствие. Родственники артиста заверили, что он якобы терял сознание и потребовали госпитализации. При этом врачи посчитали, что мужчина притворялся, и что в скорой медицинской помощи не было реальной необходимости.

Реакция «Эха Москвы» на инцидент с Ефремовым

В сложившейся ситуации очевидным является то, что устроивший аварию со смертельным исходом 56-летний Ефремов хочет избежать наказания, ведь записи с камер, где произошло ДТП, интервью актера после инцидента, а также результаты медицинской экспертизы (в крови артиста по некоторой информации обнаружили кокаин) могут привести к тюремному сроку.

В любом случае, окончательное решение будет за судом. С большей долей вероятности актеру грозит ч. 4 ст. 264 УК РФ — лишение свободы на срок до 12 лет за совершение особо тяжкого преступления. В настоящий момент он задержан.

Несмотря на то, что Ефремов известен своим пристрастием к алкоголю, некоторые пользователи социальных сетей активно поддерживают мнимую невиновность актера. Обсуждение инцидента состоялось на радиостанции «Эхо Москвы» — в эфире программы «Утро с Алексеем Нарышкиным и Машей Майерс» ведущие устроили дискуссию вокруг произошедшего.

Примечательным фрагментом в обсуждении данного сюжета стали слова Нарышкина по поводу того, что родственники Ефремова, будучи осведомленными о его пристрастии к спиртному, могли его «уберечь».

«Семье, близким, надо было направить его на какое-то лечение, и в какой-то момент не восхищаться, что Ефремов потрясающий со своим алкоголизмом. Потому что сейчас ДТП с его пьяным состоянием перечеркнуло все», — предположил он.

Соведушая программы Мария Майерс не согласилась с такой неоднозначной риторикой. Она заметила, что ее коллега пытается переложить ответственность с Ефремова на его родственников, особенно отметив тот факт, что человек должен самостоятельно отвечать за свои поступки.

«Кто должен нести ответственность за поступки психически здорового, по крайней мере по бумажке, адекватного человека? Взрослого, совершеннолетнего. 18 стукнуло — и дуй, и живи как хочешь. Если ты просто напьешься и в канаву – умирай, ради бога, там, замерзни, и господь с тобой. Если ты напьешься и убьешь другого – садись», — резюмировала она.

Данная история является показательной в том плане, что у Михаила Ефремова, совершившего серьезное преступление, имеется поддержка со стороны оппозиционных СМИ. Ранее издание «Nation News» сообщало, что причиной столь нелепой «поддержки» Ефремова со стороны либеральных СМИ могли стать его политические взгляды.