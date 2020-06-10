Коронавирус оставил животных в зоопарках Байкала без корма

Байкал готовится к туристическому сезону, особенно важному для обитателей зоопарков и заповедников Иркутской области. Об этом корреспонденту «Политики сегодня» рассказал депутат Госдумы от региона Михаил Щапов.

«Стоит напомнить, что сезон у нас на Байкале очень короткий и времени на отдых и заработки — мало. Если будут задержки по срокам открытия сезона, то ситуация может стать критической. Больше всех сегодня от отсутствия туристов, пожалуй, страдают сопутствующие отрасли, такие, например, как зоопарки и зоогалереи. Нет посетителей — нет средств на покупку кормов для животных», — сказал парламентарий.

Чтобы зоопарки вновь наводнили посетители, Щапов направил обращение к руководству региона и главе Роспотребнадзора. Депутат просит разрешение принять гостей Иркутской области с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Политик обратил внимание, что туристический бизнес переживает не лучшие времена по всей России. Для большинства компаний начало сезона пока «похоже на катастрофу». Тем не менее, базы отдыха находятся в ожидании последующих решений по продлению или снятию карантина.

«Однако, при принятии каких-либо решений стоит помнить, что они не должны приводить к повышению количества заболевших», — заключил Щапов.

Российские регионы до 15 июня должны подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Заработают более десяти новых внутренних туристических направлений, включая Байкал, Калининградскую область, Хакасию и Горный Алтай. Старт межрегионального туризма планируется на 1 июля текущего года.