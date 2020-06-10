«Московский школьник» обратился в СК РФ в связи с неисполнением решения суда Навальным

Компания "Московский школьник" обратилась в Следственный комитет России с требованием проверить сотрудников так называемого ФБК Алексея Навального и Любовь Соболь на нарушение российского закона.

Гендиректор комбината "Московский школьник" Александр Буслаев подал заявление в Главное следственное управление Следственного комитета России с требованием провести проверку в отношении иноагента "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального и Любови Соболь.

В заявлении сказано, что блогеры, а также экс-сотрудница комбината Наталья Шилова в 2019 году распространяли в Сети недостоверные сведения о компании. При этом Навальный и Соболь выдвигали абсурдные обвинения о том, что комбинат пренебрегал санитарными нормами, что в итоге якобы привело к вспышке заболеваний у детей в конце 2018 года.

Сотрудники так называемого ФБК игнорируют все судебные решения об удалении порочащей "Московский школьник" информации. В связи с этим Буслаев и обратился в Следком РФ. Он требует провести проверку в отношении Соболь и Навального на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ.

10 марта девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил апелляцию скандального блогера Алексея Навального, а также юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь и оставил без изменений решение о взыскании 87,7 миллиона рублей в пользу ООО «Московский школьник».