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9:55   10 Июня 2020
Политика

Байден заявил о системном расизме в правоохранительных органах США

Байден заявил о системном расизме в правоохранительных органах США

Системный расизм присутствует в правоохранительных органах Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил бывший американский вице-президент Джозеф Байден, гарантировавший свое выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Байден не сомневается в существовании системного расизма среди американских правоохранителей. Он добавил, что такая же ситуация наблюдается в США повсеместно, пишет ТАСС.

"Речь не только о правоохранителях, он (расизм. Прим. ред.) повсюду жилищная сфера, образование", сказал Байден.

Бывший вице-президент не является сторонником идеи сокращения финансирования полиции США. Он отметил, что поддерживает предоставление федеральных средств правоохранительным органам, при условии их соответствия определенным базовым стандартам "порядочности и благородства".

Тема расизма в США стала наиболее актуальной после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В ходе задержания один из служителей порядка наступил мужчине коленом на шею, тем самым перекрыв ему доступ к дыханию. Флойд скончался в больнице. Его смерть привела к возникновению протестов и беспорядков на всей территории США.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #байден #расизм

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