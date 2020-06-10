Байден заявил о системном расизме в правоохранительных органах США

Системный расизм присутствует в правоохранительных органах Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил бывший американский вице-президент Джозеф Байден, гарантировавший свое выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Байден не сомневается в существовании системного расизма среди американских правоохранителей. Он добавил, что такая же ситуация наблюдается в США повсеместно, пишет ТАСС.

"Речь не только о правоохранителях, он (расизм. — Прим. ред.) повсюду — жилищная сфера, образование", — сказал Байден.

Бывший вице-президент не является сторонником идеи сокращения финансирования полиции США. Он отметил, что поддерживает предоставление федеральных средств правоохранительным органам, при условии их соответствия определенным базовым стандартам "порядочности и благородства".

Тема расизма в США стала наиболее актуальной после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В ходе задержания один из служителей порядка наступил мужчине коленом на шею, тем самым перекрыв ему доступ к дыханию. Флойд скончался в больнице. Его смерть привела к возникновению протестов и беспорядков на всей территории США.