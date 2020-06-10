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9:42   10 Июня 2020
Экономика

МЭА ожидает рекордное падение спроса на газ

МЭА ожидает рекордное падение спроса на газ

Мировые газовые рынки в 2020 году испытают крупнейший шок спроса за всю историю, говорится в докладе Международного энергетического агентства, посвященного голубому топливу.

По данным аналитиков, потребление газа в текущем году снизится на 4%, что станет следствием уменьшившегося спроса на отопление из-за теплой зимы и карантинных мер в странах мира, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

В докладе МЭА отмечается, что спрос на газ в 2020 году сократится на 150 млрд кубометров. Это вызовет сильную корректировку предложения и торговли и приведет к понижению спотовых цен и высокой волатильности.

Спрос на голубое топливо сможет восстановиться только в 2021 году, однако вызванный пандемией COVID-19 кризис еще долго будет оказывать влияние на рынки природного газа.

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Автор: Юлия Яковлева
#газ #мировая экономика #мэа

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