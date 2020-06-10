Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Московский школьник» обратился в СК РФ в связи с неисполнением решения суда Навальным

«Московский школьник» обратился в СК РФ в связи с неисполнением решения суда Навальным

 Россиянам придется подождать с туристическими поездками за границу до конца лета

Россиянам придется подождать с туристическими поездками за границу до конца лета
Байден заявил о системном расизме в правоохранительных органах США

Байден заявил о системном расизме в правоохранительных органах США

 МЭА ожидает рекордное падение спроса на газ

МЭА ожидает рекордное падение спроса на газ
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
«Московский школьник» обратился в СК РФ в связи с неисполнением решения суда Навальным

«Московский школьник» обратился в СК РФ в связи с неисполнением решения суда Навальным

 Россиянам придется подождать с туристическими поездками за границу до конца лета

Россиянам придется подождать с туристическими поездками за границу до конца лета
Байден заявил о системном расизме в правоохранительных органах США

Байден заявил о системном расизме в правоохранительных органах США

 МЭА ожидает рекордное падение спроса на газ

МЭА ожидает рекордное падение спроса на газ
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
9:16   10 Июня 2020
Политика

Патрушев заявил о провокациях Запада на фоне голосования по поправкам к Конституции РФ

Патрушев заявил о провокациях Запада на фоне голосования по поправкам к Конституции РФ

Запад попытается внести раскол в российское сообщество на фоне предстоящего голосования по поправкам к Конституции РФ. Такую точку зрения выразил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По словам секретаря, в провокационной деятельности будут принимать участие неправительственные некоммерческие организации и прозападные средства массовой информации. Они попытаются внести в общество РФ националистические настроения на фоне предстоящего голосования по изменениям в Основном законе России.

Патрушев подчеркнул, что главная задача Запада — внести разлад в российское общество и манипулировать национальным сознанием.

Голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Путиным. 

Телеканал "360" сообщал, что независимый нидерландский журналист обвинил западные СМИ в предвзятости по делу MH17.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#патрушев #запад #конституция #совбез рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...