Запад попытается внести раскол в российское сообщество на фоне предстоящего голосования по поправкам к Конституции РФ. Такую точку зрения выразил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По словам секретаря, в провокационной деятельности будут принимать участие неправительственные некоммерческие организации и прозападные средства массовой информации. Они попытаются внести в общество РФ националистические настроения на фоне предстоящего голосования по изменениям в Основном законе России.

Патрушев подчеркнул, что главная задача Запада — внести разлад в российское общество и манипулировать национальным сознанием.

Голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Путиным.

Телеканал "360" сообщал, что независимый нидерландский журналист обвинил западные СМИ в предвзятости по делу MH17.