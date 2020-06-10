Погребинский рассказал, когда стоит ждать отставку Зеленского

Осенью 2020 года президент Украины Владимир Зеленский, который еще полгода назад имел огромную поддержку населения, может отправиться в отставку, так как рейтинг его партии «Слуга народа» стремительно падает.

Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил политолог Михаил Погребинский, предположив, что партия власти на предстоящих местных выборах не сможет получить большинство и ей придется идти на компромисс с другими политическими силами.

«Я не вижу перспектив для «Слуги народа» получить либо большинство мэров, либо большинство мест в местных советах. У них ситуация в этом смысле скверная и поэтому все равно, что будет договор [с МВФ], что его не будет – они ищут другие способы как-то удержаться на плаву, будут договариваться с местными элитами, ставить на тех людей, которые вообще то-ли от Порошенко, то-ли от Кернеса и так далее», — заявил политолог.

По словам Погребинского, согласно результатам опросов, рейтинги нынешнего украинского правительства и парламента уменьшаются ежемесячно. Рейтинг президента такого внятного движения вниз не показывает, но ко времени проведения местных выборов лейбл «Зе» уже не будет работать так, как раньше. Поэтому сейчас власти страны согласятся на любые условия Международного валютного фонда, в том числе на сокращение больниц, школ и так далее, лишь бы получить очередной кредит в 1,9 миллиарда долларов, лишь бы удержаться.

«Я все жду, если наш Владимир Александрович в глубине души человек приличный, у него есть еще пару месяцев на размышление для того, чтобы принять решение: «У меня не получилось, я ухожу». И, возможно, это будет открытием нового шанса для Украины. С этим президентом я уже шансов никаких не вижу», — добавил эксперт.

При этом Погребинский заявил, что, если к осени украинцы продолжат видеть стремительное ухудшение их материального положения и социальных гарантий, выражение этого недовольства усилится и будет проявляться в самых разных формах. Люди, которые сейчас хотя бы претворяются лояльными к руководству страны, перестанут это делать, и президент обнаружит, что ему вообще не на кого опереться.