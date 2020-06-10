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8:46   10 Июня 2020
Общество

Россиянам придется подождать с туристическими поездками за границу до конца лета

Россиянам придется подождать с туристическими поездками за границу до конца лета

Россияне смогут отправиться в путешествие в зарубежные страны не раньше конца лета или даже начала осени 2020 года. Такой прогноз сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В интервью "Парламентской газете" она назвала примерные сроки открытия границ для путешественников из России. По словам эксперта, международные рейсы из РФ в страны СНГ вновь запустят для людей, которым они необходимы по серьезным причинам. Среди таких — учеба, работа, лечение, посещение родственников, но не туризм. С 1 августа список стран, куда можно будет полететь, планируется расширить. 

В первую очередь россияне смогут поехать на отечественные курорты. По словам Ломидзе, одним из первых откроется Крым. В регионе с 15 июня отменят обязательную обсервацию для всех приезжих из других субъектов РФ. С 1 июля официально заработают отели. 

Пока в России работают только санатории с медицинской лицензией, например, в Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперт посоветовала изучать информацию о снятии ограничений в регионе перед поездкой туда, чтобы не попасть на двухнедельную обсервацию. 

Также Ломидзе высказалась по поводу фейков о подорожании туров. По ее словам, цены останутся на уровне 2019 года. Есть вероятность, что они и вовсе снизятся на фоне конкуренции в период пандемии коронавируса.

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Автор: Борис Нестеров
#путешествия #российские туристы #коронавирус

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