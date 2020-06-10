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8:45   10 Июня 2020
Общество

Минобороны РФ отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

Минобороны РФ отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

Готовы две группы добровольцев для проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

РИА Новости со ссылкой на ведомство сообщает, что в первую группу включены военные. Сейчас 50 человек, среди которых десять медработников, помещены в медучерждения.

Отбор для испытания проводился исключительно на добровольной основе. Все участники — офицеры, прапорщики и контрактники, проходящие службу в различных подразделениях войск РХБ защиты и медучреждений. Гражданские попали во вторую группу добровольцев.

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Автор: Яна Либерман
#минобороны рф #вакцина #коронавирус

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