Минобороны РФ отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

Готовы две группы добровольцев для проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

РИА Новости со ссылкой на ведомство сообщает, что в первую группу включены военные. Сейчас 50 человек, среди которых десять медработников, помещены в медучерждения.

Отбор для испытания проводился исключительно на добровольной основе. Все участники — офицеры, прапорщики и контрактники, проходящие службу в различных подразделениях войск РХБ защиты и медучреждений. Гражданские попали во вторую группу добровольцев.