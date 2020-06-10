Задержаны боевики, убившие 16-летнюю курдскую девочку в сирийском Африне

Двое виновных в убийстве девушки курдской национальности были задержаны в минувшие сутки. Об этом сообщил Twitter-канал Media Sami Al-Halabi.

27-летний террорист Баян Махмуд Бадхт признал свою вину. Еще задержали жену боевика, которая также являлась соучастницей преступления. Их обоих задержали. Тело 16-летней местной девушки нашел фермер в окрестностях Африна. Об этом пишет ФАН.

Протурецкие группировки совершили нападения на город Азаз, сообщив, что на его территории прячутся террористы запрещенной в РФ организации "Исламское государство". Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Как сообщает Al Nour, протурецкие боевики подожгли посевы сельскохозяйственных культур в районе Тель-Рифата.