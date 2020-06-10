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8:04   10 Июня 2020
Общество

Белоруссия просит Россию пересмотреть стоимость газа

Белоруссия просит Россию пересмотреть стоимость газа

Белоруссия вновь попросила российские власти рассмотреть вопрос пересмотра цен на газ до "справедливого уровня". Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

Представители Минска отмечают, что сейчас цены на поставляемый в Европу российский газ падают. В связи с этим белорусская сторона в очередной раз отмечает необходимость пересмотра стоимости газа с определением ее "корректного и справедливого" уровня.

Минск выразил заинтересованность в том, чтобы данный вопрос решился как можно быстрее. Ранее сообщалось, что Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями поменять условия газовых поставок.

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Автор: Борис Нестеров
#газ #белоруссия #стоимость газа

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