Белоруссия просит Россию пересмотреть стоимость газа

Белоруссия вновь попросила российские власти рассмотреть вопрос пересмотра цен на газ до "справедливого уровня". Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

Представители Минска отмечают, что сейчас цены на поставляемый в Европу российский газ падают. В связи с этим белорусская сторона в очередной раз отмечает необходимость пересмотра стоимости газа с определением ее "корректного и справедливого" уровня.

Минск выразил заинтересованность в том, чтобы данный вопрос решился как можно быстрее. Ранее сообщалось, что Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями поменять условия газовых поставок.