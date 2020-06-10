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7:48   10 Июня 2020
Политика

Саакашвили рассказал о возможном распаде Украины

Саакашвили рассказал о возможном распаде Украины

Украина вскоре распадется, центробежные силы растут во всех регионах страны. Об этом заявил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, глава исполкома нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что распад Украины случится только, если правительство не будет быстро вводить корректировки и делать "реальные" действия.

Политик призвал властей Украины смотреть на ситуацию в стране реалистично. Он отметил, что центробежные силы в некоторых частях страны заметно увеличились. Саакашвили уверен, что сейчас страна находится в очень плохой ситуации.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете" рассказал, что состав Украины могут покинуть Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье.

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Автор: Илья Романович
#украина #саакашвили #джабаров

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