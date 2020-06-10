Жители Татарстана смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ на дому
Желающие принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ жители Татарстана смогут проголосовать из дома. Об этом сообщает ЦИК РТ.
Соответствующие заявление необходимо направить в республиканский ЦИК или подать документы через портал госуслуг, информирует ИА "Челнинские известия"
Члены комиссии приедут со специальным комплектом для голосования к гражданам, которые захотят голосовать из дома. Герметичный пакет содержит бланк заявления о голосовании на дому, бюллетень для голосования, медицинскую маску, перчатки, дезинфицирующую салфетку и ручку.
Гражданин после получения комплекта сможет возвратиться в квартиру, проголосовать, а затем отдать членам комиссии заполненный бланк, который уйдет на рассмотрение.
Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет на протяжении недели с 25 июня по 1 июля. Предлагается закрепить в ней обновленные положения, которые касаются защиты суверенитета, признания детей важнейшим приоритетом, а также ежегодной индексации пенсии.