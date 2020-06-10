Жители Татарстана смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ на дому

Желающие принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ жители Татарстана смогут проголосовать из дома. Об этом сообщает ЦИК РТ.

Жители Татарстана могут принять участие в голосование по поправкам к Конституции РФ, не выходя из дома. Для этого нужно обратиться с заявлением в ЦИК РТ. Подать документы можно и через портал гослуслуг. Если вы решите голосовать дома, члены комиссии и наблюдатели приедут к вам со специальным комплектом для голосования: в герметичном пакете будут бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, защитная маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка, ручка. Вы сможете получить комплект, вернуться в свою квартиру, проголосовать, а затем отдать заполненный бюллетень членам комиссии, сообщает ИА «Татар-информ». Голосование по поправкам к Основному закону России будет длиться неделю - с 25 июня по 1 июля. «Частичное или полное воспроизведение материалов сайта chelny-izvest.ru возможно только при наличии гиперссылки»

Соответствующие заявление необходимо направить в республиканский ЦИК или подать документы через портал госуслуг, информирует ИА "Челнинские известия"

Члены комиссии приедут со специальным комплектом для голосования к гражданам, которые захотят голосовать из дома. Герметичный пакет содержит бланк заявления о голосовании на дому, бюллетень для голосования, медицинскую маску, перчатки, дезинфицирующую салфетку и ручку.

Гражданин после получения комплекта сможет возвратиться в квартиру, проголосовать, а затем отдать членам комиссии заполненный бланк, который уйдет на рассмотрение.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет на протяжении недели с 25 июня по 1 июля. Предлагается закрепить в ней обновленные положения, которые касаются защиты суверенитета, признания детей важнейшим приоритетом, а также ежегодной индексации пенсии.