Глава аргентинского города Буэнос-Айрес обратился к Москве за помощью из-за коронавируса

Орасио Ларрета, мэр города Буэнос-Айрес, обратился к посольству России с просьбой поставить маски и тесты на коронавирус. Об этом сообщил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

В столице Аргентины не хватает защитных медицинских материалов (масок и костюмов), а также аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом.

"Насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается", — сказал посол Дмитрий Феоктистов.

Напомним, что вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Коронавирусная инфекция постепенно настигла европейские страны. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

По последним данным, в Аргентине скончались 698 пациентов с COVID-19. Зарегистрировано 23 620 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7 568 человек.