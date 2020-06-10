Посол РФ считает, что число желающих покинуть США растет из-за массовых беспорядков

Посольство РФ не исключает возможности, что число россиян, желающих вернуться из США на родину, увеличилось на фоне протестов, охвативших Америку после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Представитель российского посольства Анатолий Антонов отметил, что 9 июня возвратным рейсом "Аэрофлота" из Соединенных Штатов Америки в РФ вылетели 388 человек из 28 регионов. Число желающих вернуться россиян увеличилось не только по сезонным причинам. Определенную роль тут сыграли и забастовки в разных городах США, предположил Антонов.

Представитель посольства ранее рассказал, что более 2 тысяч россиян, находящихся на территории США, желали вернуться домой на фоне ситуации с распространением коронавируса. После этого ряд вывозных рейсов "Аэрофлота" из Соединенных Штатов в РФ были организованы из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Майами.