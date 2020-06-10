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6:03   10 Июня 2020
Политика

Литва решила избавиться от советского памятника по примеру Чехии

Литва решила избавиться от советского памятника по примеру Чехии

Депутаты Литвы просят ускорить демонтаж памятника писателю Пятрасу Цвирке, выступавшему за вхождение республики в СССР. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что русофобы во власти "работают против себя".

По мнению депутатов от консервативной партии Арвидаса Анушаускаса и Аудронюса Ажубалиса, в свободной Литве не должно быть монумента человеку, который якобы "участвовал в уничтожении страны" и формирует у молодежи неверное самосознание.

Пятрас Цвирка – литовский прозаик, поэт и публицист, который неоднократно высказывался о культурных и экономических достижениях Советского Союза.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич считает, что подобным поведением литовские политики "работают против себя".

"Чем больше они будут уничтожать свою культуру, тем быстрее эта власть деградирует", - отметил профессор в интервью изданию "Политэксперт".

Межевич считает Цвирки "человеком той эпохи", который не мог не реагировать на происходящее вокруг. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследованийдаже сравнил его с писателем Максимом Горьким, который поддерживал советскую власть, однако его таланты никто оспаривать даже не собирался.

В переносе памятника в Россию, как это было в ситуации с демонтажом памятника Коневу в Праге, Межевич не видит смысла.

"Литовскому обществу когда-нибудь надоест подобное издевательство на собственной историей. Тоталитарного литовского режима не станет и классики литовской литературы вернутся", – резюмировал собеседник издания.

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Автор: Василий Пименов
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