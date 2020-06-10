Песков опроверг вероятность "манипуляций" в статистике по коронавирусу в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся в западных СМИ информацию о том, что Москва якобы занижает данные о смертности от коронавируса в стране. Об этом он заявил в интервью CNN.

Песков прокомментировал вероятность "манипуляции" в предоставленных статистических данных по COVID-19. Пресс-секретарь заявил, что такого быть не может, так как в стране очень хорошо работает система здравоохранения.

"В создавшейся ситуации государственная система здравоохранения дала возможность большему числу людей остаться живыми",- заявил Песков.

Также Дмитрий Песков заявил, что при принятии решений президента РФ не заботит его рейтинг. Он подчеркнул, что если думать о данных рейтинга, то принять сложные ответственные решения будет очень сложно.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ назначено на период с 25 июня по 1 июля. Среди предлагаемых мер для улучшения жизни граждан РФ значится обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. Также предлагается закрепить ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и другие пункты.