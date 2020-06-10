Швыткин обвинил Киев в замалчивании причин катастрофы MH17 в Донбассе

Украина скрывает наличие первичных данных радиолокационного наблюдения за воздушным пространством в день катастрофы малайзийского MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Киев намеренно утаивает эти данные, уверен депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Украинская сторона передала международной следственной группе по расследованию причин крушения лайнера "Малайзийских авиалиний" только вторичные данные, первичные же для расследования по делу MH17 предоставлены не были, сообщил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

Киев намеренно скрывает первичные данные по катастрофе MH17, считает Швыткин. Депутат уверен, что украинские власти утаивают соответствующие данные, поскольку не хотят, чтобы те пролили свет на истинные причины трагедии. Парламентарий заявил, что власти Украины таким образом пытаются поддерживать повестку с беспочвенными обвинениями в отношении РФ.

Депутат напомнил, что международные эксперты не нашли никаких возможных свидетельств запуска ракеты с территории ополченцев после изучения данных с радара в Ростовской области. Юрий Швыткин сообщил об этом в интервью ФАН.