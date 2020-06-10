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4:05   10 Июня 2020
Общество

США "потеряли" тестовый образец гиперзвуковой ракеты во время испытаний

США "потеряли" тестовый образец гиперзвуковой ракеты во время испытаний

Тестовый образец гиперзвуковой американской ракеты был уничтожен в США во время испытаний. Об этом сообщает журнал Aviation Week.

Согласно его данным, ракета могла быть разработана корпорацией Lockheed Martin по программе гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем Пентагона. Журнал отмечает, что выполнение программы отстает от плана на несколько месяцев.

Aviation Week утверждает, что при испытаниях тестовый экземпляр ракеты отделился от бомбардировщика B-52, чего не предусматривалось. Отделение ракеты произошло над сушей, тогда как испытания планировалось проводить над Тихим океаном.

Журнал подчеркивает, что в Управлении перспективных научно-исследовательских проектов Минобороны США не комментируют инцидент, ссылаясь на секретность испытаний. Ведется расследование.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #испытания #гиперзвуковая ракета

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