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3:29   10 Июня 2020
Политика

Депутат ГД назвал "мифом" объективность нидерландского следствия по делу MH17

Депутат ГД назвал "мифом" объективность нидерландского следствия по делу MH17

Иностранные журналисты часто пишут о компетентности и объективности следователей, расследующих крушение малайзийского Boeing-777, однако это миф. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Шерин отметил, что расследование следственной комиссией причин катастрофы малайзийского Boeing 777, потерпевшего крушение на территории Донбасса в 2014 году, подчинено интересам США. Данным фактом можно объяснить безосновательные нападки на Россию.

Нидерланды в ходе следствия по делу крушения лайнера "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, отрицали доказательства, которые не укладывались в антироссийскую позицию.

Данные факты в очередной раз подтверждают, что все разговоры о якобы объективности Нидерландов, расследующих дело о крушении малайзийского Boeing-777 являются недостоверными. По словам Шерина, перед "рейдерами" поставлена конкретная задача — любой ценой обвинить Россию в трагедии, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #рф

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