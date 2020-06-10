Иностранные журналисты часто пишут о компетентности и объективности следователей, расследующих крушение малайзийского Boeing-777, однако это миф. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Шерин отметил, что расследование следственной комиссией причин катастрофы малайзийского Boeing 777, потерпевшего крушение на территории Донбасса в 2014 году, подчинено интересам США. Данным фактом можно объяснить безосновательные нападки на Россию.

Нидерланды в ходе следствия по делу крушения лайнера "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, отрицали доказательства, которые не укладывались в антироссийскую позицию.

Данные факты в очередной раз подтверждают, что все разговоры о якобы объективности Нидерландов, расследующих дело о крушении малайзийского Boeing-777 являются недостоверными. По словам Шерина, перед "рейдерами" поставлена конкретная задача — любой ценой обвинить Россию в трагедии, передает Федеральное агентство новостей.