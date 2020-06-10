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2:48   10 Июня 2020
Армия

Террористы в Сирии провели обстрелы населенных пунктов провинций Идлиб и Хама

Террористы в Сирии провели обстрелы населенных пунктов провинций Идлиб и Хама

Населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Хама подверглись обстрелам боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Руководитель ЦПВС контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил журналистам в ходе брифинга о двух обстрелах а минувшие сутки со стороны исламистских радикалов. Террористы обстреляли населенный пункт Дадих в провинции Идлиб, также был зафиксирован случай обстрела населенного пункта Танджара в провинции Хама.

Режим прекращения огня продолжает действовать в Идлибской зоне деэскалации в соответствии с российско-турецкими договоренностями от 5 марта 2020 года. Обстрелов со стороны подконтрольных Анкаре формирований не зафиксировано.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #идлиб #хама #цпвс

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