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2:19   10 Июня 2020
Общество

Вассерман усомнился в искусственном происхождении нового коронавируса

Вассерман усомнился в искусственном происхождении нового коронавируса

Новый коронавирус, несмотря на различные высказываемые версии, вряд ли имеет искусственное происхождение, заявил Анатолий Вассерман. Публицист считает, что в противном случае спецслужбы уже имели бы соответствующие доказательства.

Вассерман не думает, что ситуация с пандемией COVID-19 может быть связана с чьим-то злым умыслом, вопреки предположениям относительно искусственного происхождения коронавируса нового типа. Однако людям не нужно недооценивать ту опасность, которую может представлять вирус SARS-CoV-2, убежден эрудит.

Публицист отметил, что считает необходимым обратить внимание на проблему распространения вирусов в Китае. Заставить жителей КНР изменить традициям совместного содержания уток и свиней при этом будет сложнее, чем отучить китайцев от поедания летучих мышей, отметил Вассерман. Об этом он сообщил в большом интервью "Литературной газете".

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Автор: Яна Либерман
#вассерман #китай #коронавирус #COVID-19

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