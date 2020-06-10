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1:36   10 Июня 2020
Политика

Малькевич призвал подтвердить информацию о "райской жизни" российских социологов в Ливии

Малькевич призвал подтвердить информацию о "райской жизни" российских социологов в Ливии

Информация о том, что российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана держат уже не в тюрьме, а на вилле в Ливии, должна быть подтверждена фото или видео. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

По его словам, информация об ученых "очень странная" и нуждается в подтверждении, сообщается в Telegram-канале Media Малькевич. Журналист не взялся подтверждать или опровергать ее, заявив, что нужны фото и видео "райской жизни" социологов на вилле в Ливии.

Также глава ФЗНЦ призвал не рассказывать о хороших условиях и напомнил, что россияне провели в тюрьме "Митига" год. По его словам, их нужно вернуть на родину. 

Информация о том, что ученые якобы перебрались из тюрьмы на виллу появилась в ТАСС. Агентство сослалось на свой источник в Триполи и сообщило, что ученые живут в вилле под охраной в хороших условиях.

Шугалей и Суэйфан были задержаны в мае 2019 года, когда прибыли в Ливию с целью проведения социологического исследования. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии поместили их в тюрьму "Митига" и удерживали там без предъявления обвинений.

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Автор: Илья Романович
#тюрьма #ливия #александр малькевич #максим шугалей

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