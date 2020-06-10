Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вассерман усомнился в искусственном происхождении нового коронавируса

Вассерман усомнился в искусственном происхождении нового коронавируса

 Глава Медиагруппы "Патриот" Столярчук прокомментировал трагическое ДТП с участием Ефремова

Глава Медиагруппы "Патриот" Столярчук прокомментировал трагическое ДТП с участием Ефремова
Малькевич призвал подтвердить информацию о "райской жизни" российских социологов в Ливии

Малькевич призвал подтвердить информацию о "райской жизни" российских социологов в Ливии

 Президент Румынии оценил Россию как "враждебное государство"

Президент Румынии оценил Россию как "враждебное государство"
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
Вассерман усомнился в искусственном происхождении нового коронавируса

Вассерман усомнился в искусственном происхождении нового коронавируса

 Глава Медиагруппы "Патриот" Столярчук прокомментировал трагическое ДТП с участием Ефремова

Глава Медиагруппы "Патриот" Столярчук прокомментировал трагическое ДТП с участием Ефремова
Малькевич призвал подтвердить информацию о "райской жизни" российских социологов в Ливии

Малькевич призвал подтвердить информацию о "райской жизни" российских социологов в Ливии

 Президент Румынии оценил Россию как "враждебное государство"

Президент Румынии оценил Россию как "враждебное государство"
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
1:18   10 Июня 2020
Общество

Глава Медиагруппы "Патриот" Столярчук прокомментировал трагическое ДТП с участием Ефремова

Глава Медиагруппы "Патриот" Столярчук прокомментировал трагическое ДТП с участием Ефремова

Справедливость восторжествует и устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов ответит по заслугам. Об этом заявил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук опубликовал пост в социальной сети "Вконтакте", где прокомментировал преступление известного актера Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего в ДТП водителя, передает ФАН. Лидер медиахолдинга отметил, что за рулем иномарки сидел не "слуга режима" и не "мажор", а человек, который якобы борется с режимом — "оппозиционер".

Вечером в понедельник, 8 июня Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон российского производства. Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и скончался утром, 9 июня в реанимационном отделении. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя, а также следы запрещенных веществ. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#москва #дтп #ефремов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...